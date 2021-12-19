В больницах Саратова остаются четверо пострадавших в аварии со слетевшим во двор дома автобусом

Авария с автобусом на Новоузенской

В больницах Саратова остаются четверо пострадавших в аварии междугороднего автобуса, который слетел с дороги и протаранил несколько автомобилей во дворе многоэтажки.

- Один человек в стабильно тяжелом состоянии. Еще трое в состоянии средней тяжести, все получают необходимую помощь. Трое пострадавших после оказания первой медпомощи от госпитализации отказались и покинули больницу еще накануне, - рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона.

Напомним, 18 декабря пассажирский автобус следовавший по маршруту Жирновск-Саратов на пересечении улицы Новоузенская и 2-го детского проезда слетел с дороги, проломив забор вокруг двора многоэтажки протаранил семь машин, припаркованных там. По счастливой случайности, во дворе никто не пострадал. По предварительным данным у автобуса отказали тормоза.

В салоне автобуса пострадали восемь человек, включая водителя, в возрасте от 19 до 44 лет.

Один из пострадавших от госпитализации сразу отказался.

Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального СУ СКР представить доклад о ходе расследования этой аварии.

Напомним, на этом перекрестке подобные аварии происходят не в первый раз.

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