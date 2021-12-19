Представители ТЦ поблагодарили саратовские власти за отмену QR-кодов на входе

Сейчас коды должны проверять на входе в каждый магазин, кроме аптек и продуктовых Фото: Александр Уриевский

После отмены с 17 декабря проверки QR-кодов на входе в торговые центры, ситуация успокоилась и стала более благоприятной. Об этом «КП-Саратов» рассказала глава гильдии торговых центров при Торгово-промышленной палате Саратовской области Юлия Макаревич.

По ее мнению, власти исправили противоречие, которое ранее допустили.

- Те изменения, которые произошли после решения областного правительства 16 декабря в части проверки QR-кодов, оцениваем положительно. Они были призваны исправить существовавшие противоречия в ранее принятых постановлениях. И сейчас и до тех пор у розничных продавцов была необходимость проверять коды на входе в магазины, т.е. не было оговорки, что рознице, которая находится в ТЦ, коды проверять не надо, а если это отдельно стоящий магазин, то проверять обязаны. По сути, отчасти был двойной контроль – и администрация ТЦ должна была проверять на входе, и арендаторы в каждом магазине также.

К тому же, фактически для людей без кодов был закрыт доступ к товарам первой необходимости, продуктовым магазинам, аптекам, пунктам вакцинации, которые находились внутри ТЦ. Сейчас противоречия устранены, требования равномерно ложатся на всех участников рынка.

Считаем, что это был своевременный шаг, мы его оцениваем позитивно и выражаем благодарность, что исполнительная власть прислушалась к нашему мнению.

Снята напряженность, ситуация стала более благоприятной для торговли. За масочным режимом мы продолжаем следить, это по-прежнему наша обязанность, - рассказала Юлия Макаревич.

Напомним, 16 декабря правительство области приняло решение отменить проверку QR-кодов на входе в ТЦ, потому что это приводило к большим очередям.

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