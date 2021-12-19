Жители двух многоэтажек в Саратове замерзают без отопления

В Саратове жильцы двух многоэтажных домов в Кировском и Волжском районе замерзают, потому что у них отключили отопление.

В доме № 52 по улице Степана Разина в Кировском районе города Саратова в течение четырех дней нет тепла, сутки без отопления и горячей воды доме № 2/12 по улице Кузнечная в Волжском районе.

Проверку по публикациям в СМИ с сообщением об этих бедах саратовцев начали в региональном следственном комитете.

Следователи обещают «объективную юридическую оценка произошедшего». Возможно, сам факт проверки заставит УК в этих домах предпринять какие-то меры и вернуть домам отопление.

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