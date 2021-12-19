В Гидрометцентре рассказали, насколько сильный снегопад и ветер ожидают Саратов в понедельник

Снегопад пока не отпускает Саратовскую область

В понедельник 20 декабря в Саратовской области ожидается сильный ветер.

Саратовский Гидрометцентр сообщил, что усиление ветра в предстоящий понедельник может доходить до порывов в 15-20 м/с.

Мощные порывы ветра будут чередоваться или сопровождаться сильным снегопадом. Ожидаются осадки от 6 до 19 мм по всему региону.

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