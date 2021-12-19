Бастрыкин ждет доклада по расследованию аварии с автобусом в Саратове

ДТП во дворе дома на Новоузенской

Председатель Следственного комитета РФ ожидает от руководства регионального СУ СКР доклада по ситуации с расследованием аварии автобуса 18 декабря.

Соответствующее поручение Александр Бастрыкин дал руководителю СК по Саратовской области Анатолию Говорунову

Следствие продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП на пересечении улиц Новоузенской и 2-ого Детского проезда во Фрунзенском районе Саратова, когда пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

Ход и результаты проверки по указанию главы СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным регионального минздрава, в аварии пострадали восемь человек. Один получил помощь на месте и отказался от госпитализации. Семеро были госпитализированы: один – в тяжелом состоянии, шестеро – в состоянии средней степени тяжести.

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