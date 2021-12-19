Сбой в системе ГИБДД: Серверы с данными залиты водой, саратовцы остались без электронных услуг

Штрафы, начисленные в период затопления серверов ГИБДД, можно будет оспорить Фото: Юлия Лоза

В Саратовской области автолюбители и те жители, которым необходимо было получить различные электронные услуги в регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД, пока останутся без них на неопределенный срок.

Как подтвердили в областном ГИБДД, из-за коммунальной аварии в серверных помещениях сбой в работе системы информресурсов МВД РФ продолжается по всей стране.

- В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря, - сообщили в областной ГИБДД.

Там отметили корреспонденту «КП-Саратов», что в Саратове МРЭО в воскресенье 19 декабря не работает из-за выходного, однако недоступны электронные услуги, в том числе, своевременная уплата штрафов, различных пошлин, а также, к примеру, своевременная постановка авто на учет.

- 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, - сообщили в региональной ГИБДД.

Ранее, 18 декабря, все последствия аварии обещали устранить и запустить систему уже сегодня, 19 декабря.

Также в ГИБДД сообщали, что в случае начисления дополнительных штрафов из-за просрочки оплаты в дни аварии, это будет учитываться и оплачивать их не заставят.

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