В Ленинском районе Саратова до полуночи не будет воды

В Саратове днем 19 декабря произошло очередное отключения воды в десятках домов. Причиной на этот раз стало повреждение на водопроводе по ул.Гвардейская,24б.

Отключена вода на время устранения аварии в домах, расположенных в квадрате улиц Гвардейская - Панфилова - 2 пр. Панфилова - Чайковского.

В ООО "КВС" сообщили, что воды не будет до полуночи.

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