В Саратове сотни горожан встретили поезд Деда Мороза

В поезде Деда Мороза много праздничных сувениров Фото: Наталия Калинина

Сотни саратовцев пришли 19 декабря посмотреть на поезд Деда Мороза, который сегодня прибыл в областной центр. Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что увидеть Деда Мороза пришло огромное количество взрослых и детей.

Состав остановился на первом пути вокзала и сотни горожан уже успели познакомиться со сказочным убранством праздничного поезда. Новогодняя снежная погода добавила праздничного настроения.

Не смотря на то, что билеты на специальное представление внутри поезда уже и распроданы, без них можно будет встретить и проводить зимнего волшебника, поучаствовать в новогодней программе на вокзале, посетить фото-вагон, вагон-ресторан и сувенирную лавку.

Волшебный поезд Деда Мороза простоит в Саратове до 21.00 сегодняшнего дня, 19 декабря.

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