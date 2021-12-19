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Здоровье19 декабря 2021 8:20

В Саратовской области коронавирус унес жизни восеми человек за сутки

Общее число жертв COVID-19 достигло 4918 человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли от коронавируса еще восемь пациентов ковид-госпиталей.

- Скончались пятеро женщин и трое мужчин в возрасте от 61 до 93 лет, - уточнили в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в Саратовской области непосредственно от коронавируса умерли 4918 человек.

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