В Саратовской области коронавирус унес жизни восеми человек за сутки

В Саратовской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли от коронавируса еще восемь пациентов ковид-госпиталей.

- Скончались пятеро женщин и трое мужчин в возрасте от 61 до 93 лет, - уточнили в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в Саратовской области непосредственно от коронавируса умерли 4918 человек.

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