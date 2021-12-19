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Общество19 декабря 2021 8:06

Роман Бусаргин подарил многодетной семье щенка

Председатель правительства Саратовской области накануне Дня многодетной семьи отправился к одной из них с подарками
Источник:kp.ru
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Подарок от председателя правительства ребятам из многодетной семьи сразу понравился

Подарок от председателя правительства ребятам из многодетной семьи сразу понравился

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подарил многодетной семье Тешабоевых щенка. Об этом, как рассказала Бусаргин, мечтали мальчишки, которых в семье шестеро.

Новый трехэтажный дом многодетной семьи, где еще продолжается ремонт, они купили по именному сертификату госпрограммы и за часть средств регионального маткапитала. Бусаргин приехал с подарками к многодетным новоселам по случаю Дня многодетной семьи, который недавно был установлен решением местных законодателей и 21 декабря этого года отмечается в Саратовской области впервые.

- В семье Тешабоевых в этом году случилось прибавление – на свет появилась долгожданная дочка. До этого судьба подарила им 6 мальчишек.

Поздравили родителей и их детей с предстоящими праздниками. Узнал, что ребята очень хотели в новом доме завести четвероного друга. Мама и папа были не против, поэтому подарил им щенка немецкой овчарки, - рассказал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Напомним, благодаря участию председателя Государственной думы Вячеслава Володина в 2021 году региону удалось закрыть разросшуюся очередь среди семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих четырех и более детей. В этом году обеспечены жильем 115 семей.

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