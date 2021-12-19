В Балаково вандалы залили чернилами Детский парк

Фото администрации Балаково

В Балаково Саратовской области неизвестные вандалы расплескали чернила по новой, недавно уложенной плитке в Детском парке. Это произошло до снегопадов, которые начались накануне и пятна успели въесться в материал плитки. Об этом администрации Балаково сообщила на своем сайте.

Синие разводы и пятна на плитке обнаружили работники «Комбината благоустройства» при уборке территории Детского парка за кинотеатром «Октябрь», когда приступили к уборке выпавшего снега.

- Вандалы испортили тушью или чернилами дорожку возле установленной в парке ёлки. Предположительно, это было сделано ночью, до начала снегопада. Пролитая жидкость впиталась в материал, - сообщили в администрации.

Начальник «Комбината благоустройства» Александр Котельников, заявил, что сейчас работники предприятия пытаются разными способами очистить плитку.

В администрации района пообещали, что по этому случаю будет отправлено обращение в правоохранительные органы.

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