Текущими трубами в подвале дома в Энгельсе займется Следственный комитет

Затоплении водой подвала многоквартирного дома в городе Энгельсе привлекло внимание регионального следственного комитета.

Жильцы дома № 4 в 1 Микрорайоне Урицкого сообщили в соцсетях о протечке труб в подвале. При этом, коммунальное бедствие продолжается уже долгое время, воды в подвале все больше, а управляющая компания никаких мер по этому поводу не принимает.

Следственным отделом по городу Энгельс регионального СУ СКР организована доследственная проверка, после чего в СК обещают дать объективную юридическая оценку ситуации.

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