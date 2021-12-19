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Общество19 декабря 2021 7:27

Текущими трубами в подвале дома в Энгельсе займется Следственный комитет

Проверка пройдет по жалобам жильцов из 1 микрорайона Урицкого
Источник:kp.ru
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Затоплении водой подвала многоквартирного дома в городе Энгельсе привлекло внимание регионального следственного комитета.

Жильцы дома № 4 в 1 Микрорайоне Урицкого сообщили в соцсетях о протечке труб в подвале. При этом, коммунальное бедствие продолжается уже долгое время, воды в подвале все больше, а управляющая компания никаких мер по этому поводу не принимает.

Следственным отделом по городу Энгельс регионального СУ СКР организована доследственная проверка, после чего в СК обещают дать объективную юридическая оценку ситуации.

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