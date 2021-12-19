ГИБДД Саратова предложила горожанам отказаться от поездок в снегопад

Дороги в снегопад требуют повышенной внимательности от водителей
Госавтоинспекция Саратова 19 декабря обратилась к автовладельцам с предупреждением.
Снегопад продолжится в том числе в областном центре, это накладывает дополнительную ответственность на водителей, которым нужно быть особенно осторожными.
- Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, необходимо воспользоваться общественным транспортом. Уважаемые водители, при движении в снегопад и при отрицательных температурах выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части, - заявили в городской ГИБДД.
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