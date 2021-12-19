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Общество19 декабря 2021 6:55

ГИБДД Саратова предложила горожанам отказаться от поездок в снегопад

Снегопады продолжатся в регионе и областном центре
Источник:kp.ru
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Дороги в снегопад требуют повышенной внимательности от водителей

Дороги в снегопад требуют повышенной внимательности от водителей

Госавтоинспекция Саратова 19 декабря обратилась к автовладельцам с предупреждением.

Снегопад продолжится в том числе в областном центре, это накладывает дополнительную ответственность на водителей, которым нужно быть особенно осторожными.

- Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, необходимо воспользоваться общественным транспортом. Уважаемые водители, при движении в снегопад и при отрицательных температурах выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части, - заявили в городской ГИБДД.

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