ГИБДД Саратова предложила горожанам отказаться от поездок в снегопад

Дороги в снегопад требуют повышенной внимательности от водителей

Госавтоинспекция Саратова 19 декабря обратилась к автовладельцам с предупреждением.

Снегопад продолжится в том числе в областном центре, это накладывает дополнительную ответственность на водителей, которым нужно быть особенно осторожными.

- Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, необходимо воспользоваться общественным транспортом. Уважаемые водители, при движении в снегопад и при отрицательных температурах выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части, - заявили в городской ГИБДД.

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