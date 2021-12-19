В Саратовской области коронавирус выявили за сутки у 341 человека

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрирован 341 случай заболевания коронавирусом. Данные на утро 19 декабря сообщили в оперативном штабе

Наибольший прирост новых случаев заражения за сутки зафиксирован в Саратове — 155, Энгельсском районе — 44, Балаковском — 33, Балашовском — 27, Пугачевском — 15, Вольском — 14.

По-прежнему больше всего заболевших в возрастной категории - старше 60 – 112 человек. Заразились также 22 ребенка в возрасте до 14 лет. Большинство новых пациентов с признаками ОРВИ (266) с пневмонией – 71 заболевший.

Всего на стационарном лечении в регионе сегодня находятся 1 567 человек, лечатся на дому в несколько раз больше - 8 407.

С начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 129 233 человек, выздоровели из них 114 536 человек, за сутки — 591.

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