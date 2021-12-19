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Политика19 декабря 2021 6:05

Володин устроил саратовским властям бессонную ночь накануне своего визита

Что не вошло в пресс-релизы и публикации официальных пабликов - показали на местном ТВ
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Очередной визит председателя ГД Вячеслава Володина в Саратовскую область, который состоялся на минувшей неделе, заставил руководство области, депутата ГД Панкова и мэра Саратова Исаева провести бессонную ночь накануне. Первый объект – инфекционную больницу 10 декабря Володин начал осматривать в 7.30 утра, так что «лучше было не ложиться, или уснуть и не проснуться», - охарактеризовал состояние местных чиновников Володин на встрече с жителями.

Возможно благодаря этому на всех посещенных объектах и прошедших встречах было озвучено немало новых позитивных инициатив, а резкой критики, как это бывало часто – не прозвучало. Таким отразили «закулисье» визита Володина в сюжете «Россия 1 Саратов» - что осталось за кадром, а точнее, вне рамок сообщений в пабликах, которые ведут сотрудники и сторонники председателя ГД.

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