В Саратовскую область пришли сильные снегопады с заносами

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 19 декабря.

В области облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами – метель. Ветер веет с юго-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы – 15-18 м /с. Термометры в течение дня покажут от 1 до 6 градусов ниже нуля. Местами туман, видимость до 500 метров. Гололёд, гололедица.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер скорректирует направление на южное и усилится до 7-12 метров в секунду. Температура будет изменяться в диапазоне от 2 до 7 градусов холода. К дневным обстоятельствам непогоды добавятся снежные заносы и сугробы.

В Саратове сейчас -4°С, днём будет -3°С, а ночью – 1 градус ниже нуля. Ветер юго-западный – от 3 до 8 метров в секунду я порывы – до 15 м/с. Пасмурно, снежно.

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