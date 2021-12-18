В Саратове создадут мемориальные доски артиста и врача

Саратовская администрация сообщила о создании двух мемориальных досок. Одна из них будет посвящена народному артисту СССР Борису Андрееву и врачу-фронтовику Зои Моррисон.

Благоворительный фонд «Сохранение историко-культурного наследия города Саратова и Саратовской области «Хранители» установит доску Андрееву на фасаде дома №1 на площади Орджоникидзе.

А доску Моррисон установят на здании лечебного корпуса первой горбольницы. Её оплатит руководство больницы.

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