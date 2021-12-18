На Саратовскую область обрушится сильный ветер и снег

В Саратвоской области в престоящее воскересенье 19 декабря ожидаются неблагоприятные для поездок погодные условия.

Как предупредили в Саратовском Гидрометцентре, местами по Саратовской области ожидается усиление ветра до 18 м/с,

Кроме этого уже наблюдаются и продолжатся такие опасные являния, как налипание снега, туман, гололед, на дорогах гололедица.

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