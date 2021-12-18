Сбой в системе ГИБДД: Жителям Саратовской области предлагают вернуться через день

Сегодня, 18 декабря, произошел массовоый сбой в работе электронных сервисов МВД, в частности, услуг ГИБДД.

В ГИБДД по Саратовской области признали. что не работают услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

Всем, кто не смог получить эти услуги сегодня. предлагают вернуться завтра, 19 декабря.

- На время проведения работ предоставление государственных услуг приостановлено: в частности, не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются.

После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы, - сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД Саратовской области.

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