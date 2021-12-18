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Происшествия18 декабря 2021 14:40

В Волжском районе Саратова столкнулись два грузовика и две легковушки

Пострадал один из водителей
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 18 декабря, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Подробностями поделились в пресс-службе облспаса.

Сообщение об аварии поступило в 5 вечера. На Усть-Курдюмской, неподалеку от 51-го дома, столкнулись КамАЗ, фура Daf, Hyundai и Lada Priora

В результате пострадал водитель Hyundai. Спасатели достали его из авто при помощи гидравлического инструмента и передали медикам скорой.

На месте работают обл и горспас, скорая и сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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