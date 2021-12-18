В Волжском районе Саратова столкнулись два грузовика и две легковушки

На месте работают спасатели
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня, 18 декабря, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Подробностями поделились в пресс-службе облспаса.
Сообщение об аварии поступило в 5 вечера. На Усть-Курдюмской, неподалеку от 51-го дома, столкнулись КамАЗ, фура Daf, Hyundai и Lada Priora
В результате пострадал водитель Hyundai. Спасатели достали его из авто при помощи гидравлического инструмента и передали медикам скорой.
На месте работают обл и горспас, скорая и сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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