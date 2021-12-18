Трое пострадавших в аварии на Новоузенской в Саратове находятся в тяжелом состоянии

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Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии на Новоузенской. Напомним, сегодня, 18 декабря, у спускавшегося с Кумысной поляны автобуса отказали тормоза. Машина снесла несколько секций забора из профлиста и несколько автомобилей на парковке возле дома №180. Известно о семи пострадавших (среди них одна 19-летняя девушка и шестеро мужчин). Прокуратура уже начала проверку, а в минтрансе уточнили, что автобус не относится к ведомству.

Пресс-секретарь саратовского минздрава Анастасия Усова рассказала о состоянии пострадавших:

- По последним данным, пострадали восемь человек. Один получил помощь на месте и отказался от госпитализации. Семеро были госпитализированы: один – в тяжелом состоянии, шестеро – средней степени тяжести. Двое, получив необходимую медицинскую помощь, уже собираются домой.

Для родственников пострадавших открыта «горячая линия», на которой можно уточнить информацию об их состоянии: +7 (917) 986-65-71.

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