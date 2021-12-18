В центре Саратова в декабре установили лавочки для занятий школьников на свежем воздухе

Фото из соцсети (автор: Николай Ким)

Намедни в центре Саратова установили новые лавочки. Обновка, которой обзавелся сквер на Рахова, немало удивила горожан и вызвала множество вопросов.

На активно постящихся в различных сообществах фотографиях запечатлены трехуровневые лавочки, «оборудованные спальным местом» (сами догадайтесь, кто будет рад). А вот лесенок, по которым можно было бы подняться на верхние ярусы, не запачкав нижних, не предусмотрено.

Предположений было много. Даже такое: лавочки многоуровневые, чтобы во время сильных снегопадов, если заметет нижние ярусы, всё ещё было бы, куда присесть. Ситуацию прояснила откликнувшаяся под одним из постов администрация Фрунзенского района:

- Добрый день. Данные многоуровневые скамейки предназначены для обучающихся близлежащих школ в целях проведения лекционных занятий и выездных мероприятий на свежем воздухе.

Содержание и уборка скамеек и прочего имущества по бульвару им. Рахова В.Г. осуществляется МБУ "СпецАТХ".

В ответ саратовцы задали несколько закономерных вопросов. Например, при чем тут «свежий воздух», если сквер расположен между двумя дорогами с оживленным движением? Или зачем нужен «внутренний» уровень? Также горожане интересовались, кто же был автором проекта, и сочувствовали сотрудникам МБУ, которым вечно придется оттирать грязь с новых лавочек. Пока что граждане не получили ответов.

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