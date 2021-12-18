В саратовском минтрансе открестились от слетевшего во двор на Новоузенской автобуса

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области заявили, что автобус, у которого сегодня, 18 декабря, отказали тормоза, не имеет отношения к ведомству. Напомним, спускаясь вниз по Новоузенской, машина сбила несколько секций забора и вылетела на парковку многоэтажки. Пострадали семь автомобилей.

- По данному ЧП, произошедшему сегодня с автобусом, следующем по маршруту Саратов-Жирновск. Регулярные автобусные перевозки пассажиров по междугородным маршрутам осуществляются через Саратовский автовокзал. Кстати, ни один маршрут Саравтовокзала не ходит через Кумысную поляну - это запрещено. Перевозчик иногородний. Данный автобус не относится к регулярным перевозкам. Причины произошедшего будут установлены в ходе проведенной проверки, - пишут чиновники.

Региональное ГУ МВД, тем временем, опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент аварии.

Напомним, на данный момент известно о семерых пострадавших.

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