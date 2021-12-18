Количество пострадавших в аварии на Новоузенской увеличилось до семи человек

Автобус съехал во двор дома Фото: ГИБДД по Саратову

В ГИБДД Саратова уточнили количество пострадавших в аварии на Новоузенской. Напомню, сегодня, 18 декабря, следовавший из Жирновска автобус сшиб несколько секций забора и скатился во двор многоэтажки.

Правоохранители уточнили, что ДТП произошло в 13:23 у дома №180. Если ранее сообщалось о шести пострадавших, то теперь их уже семеро. Это пятеро пассажиров-мужчин в возрасте от 22 до 32 лет, 19-летняя девушка и 44-летний водитель. Данные о пострадавших уточняются.

В ГИБДД также рассказали, что автобус Hager протаранил семь авто марок: Skoda, Volkswagen Polo, KIA, Hyundai, Opel, Renault и «ВАЗ».

Напомним, сегодня утром правоохранители предупреждали об опасности на дорогах.

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