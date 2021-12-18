Самолет из Саратова не смог сесть в Москве из-за собаки на посадочной полосе

Два дня назад, 16 декабря, в Москве не сразу смог приземлиться самолет из Саратова. Об этом сообщили в посвященном авиационным инцидентам Telegram-канале.

Самолету В-737-800 авиакомпании «Победа» удалось сесть только со второго раза. Причиной этого стала выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака.

Так, на ВПП аэропорта Внуково воздушное судно приземлилось в 12:28. Задержка составила 18 минут.

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