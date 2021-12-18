В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли девять человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли еще девять человек. Сегодня, 18 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.рф.
- Скончались шесть женщин и трое мужчин в возрасте от 56 до 89 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 4 910 саратовцев.
Напомним, до девяти человек смертность не падала с июля.
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