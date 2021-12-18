Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 декабря 2021 9:11

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли девять человек

Смертность так упала впервые за полгода
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли еще девять человек. Сегодня, 18 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.рф.

- Скончались шесть женщин и трое мужчин в возрасте от 56 до 89 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 4 910 саратовцев.

Напомним, до девяти человек смертность не падала с июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.