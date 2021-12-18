Мэр Саратова Исаев попросил горожан рассказать о нерасчищенных от снега улицах

В городе началась зима Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 18 декабря, в Саратове прошел первый крупный снегопад. Пока горожане восторженно созерцают зимнюю сказку, дорожные рабочие расчищают дороги и тротуары. Видео с запечатленным рабочим процессом опубликовал в своём Instagram мэр Михаил Исаев.

- Коммунальные службы активно расчищают городские магистрали и тротуары. Особое внимание уделяется спускам, подъемам, путепроводам, подходам к остановкам общественного транспорта, - пишет чиновник.

Ночью улицы чистили 160 машин, а сегодня днём – 167. Работы продолжатся и сейчас.

Проблемные адреса просят сообщать по телефону: 659-659 и в комментариях под постом.

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