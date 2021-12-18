Водителей Саратовской области попросили быть предельно внимательными в снегопад

На дорогах снежно и гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 декабря, ГИБДД Саратовской области призвало всех участников дорожного движения быть осторожнее. В регионе стремительно наступает зима, что не самым приятным образом сказывается на дорожной ситуации.

Автоинспекторы уточняют, что опасную ситуацию создают мокрый снег, туман и гололедица. Чтобы уберечь себя от беды, водителям рекомендуют снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам – носить световозвращающие элементы и не отвлекаться на телефон.

Отдельно правоохранители остановились на вопросе перевозки несовершеннолетних. Они напомнили, что маленьким детям можно ехать только пристегнутыми в детском кресле, а родителям стоит быть аккуратнее и соблюдать все правила дорожного движения.

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