В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 344 человека

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 344 человека. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает региональный оперштаб.

Всего в области выявили 128 892 случая. Выздоровели с начала пандемии 113 945 саратовцев, за сутки – 585.

В стационарах остаются 1 550 ковидных больных, лечатся дома 8 665 жителей региона.

В Саратове нашли 184 новых случая, в Энгельсском районе – 34, а в Балаковском – 23.

Среди заразившихся девять детей до шести лет, 26 – от семи до 14-ти, 10 подростков – 15-19-ти и 141 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 74 пациентов. Бессимптомно переносят COVID-19 10 саратовцев.

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