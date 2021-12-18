Жители трех районов Саратова до вечера остались без отопления и горячей воды

Сегодня, 18 декабря, в Волжском, Заводском и Октябрьском районах Саратова отключили горячую воду и отопление. В 9 утра «Т Плюс» начали работы.

В Волжском районе до 6 вечера от тепла отключили дома №№2/12, 11/21 и 28/42 на улице Кузнечная.

Также до 18 часов отопления и горячей воды не будет в Октябрьском районе по следующим адресам:

МКД 2-й Детский проезд, 13/17 МКД 2-й Детский проезд, 9/11 МКД ул. 2-я Садовая, 106Б (106В) МКД ул. 2-я Садовая, 103/107 МКД ул. 2-я Садовая, 112 МКД ул. 2-я Садовая, 112А МКД 3-й Детский проезд, 6/10 МКД 3-й Комсомольский проезд, 25 МКД ул. Клочкова, 52/64 МКД ул. Политехническая, 77

Также отключение затронуло 82-ю школу и корпус СГМУ на Большой Садовой, 137

А в Заводском районе до 4 часов дня будут мерзнуть жители домов №№160, 162, 162/1, 162/2, 164, 164/1, 168, 170, 170/1 и 170/2 на Огородной. Также от коммуникаций временно отключили детские сады №№147, 62, 170 и 78-ю школу.

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