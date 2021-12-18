Для восстановления движения трамваев в Саратове пришлось поднимать вагон

Вчера, 17 декабря, вечером в Кировском районе Саратова трамвай №11 сошел с рельсов. О том, как восстанавливали движение, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инцидент произошел в 18:25 у остановки «Улица Крайняя». Из-за этого трамваи некоторое время курсировали между шестым кварталом и Осипова.

- Причиной остановки стала неисправность рельсового полотна, из-за чего произошёл сход вагона. Пострадавших нет. Прибывшая на место аварийная служба подняла вагон, движение было восстановлено, - рассказали чиновники, уточнив, что трамваи пошли в сторону Мирного переулка в 19:05.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.