Житель Маркса убил квартирную хозяйку из-за пропавших продуктов и сел на 9 лет

СУ СК по Саратовской области

Вынесен приговор жителю Маркса, который убил квартирную хозяйку из-за того, что недосчитался продуктов в холодильнике.

Напомним, инцидент произошел 16 июля 2021 года на улице Комсомольской в Марксе. 36-летний мужчина снимал комнату 52-летней местной жительницы. Около 20:00 он собрался поесть и увидел, что в холодильнике не хватает продуктов. Подозрения пали на владелицу жилья. Женщина все отрицала, однако жилец набросился на нее с кулаками.

Избив женщину до бессознательного состояния, злоумышленник ушел. Вернувшись через пару часов, он спокойно лег спать, а утром обнаружил, что пострадавшая скончалась. Тогда квартирант забрал свои вещи, запер квартиру на ключ и ушел.

На суде убийца раскаялся в содеянном. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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