Сегодня, 17 декабря, в Саратове сошел с рельсов трамвай № 11, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 18:25 было прервано движение трамваев по маршруту № 11. ЧП случилось около остановки «Улица Крайняя», теперь они не идут в сторону Мирного переулка. Трамваи курсируют между 6-м кварталом и улицей Осипова.

Движение трамваев прекратилось, потому что вагон сошел с рельсов.

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