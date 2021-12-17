Дмитрий Лаврушин

В Энгельсе уволен председатель комитета финансов. 16 декабря от занимаемой должности был освобожден председатель комитета финансов Энгельсского муниципального района Дмитрий Лаврушин.

Чиновник занимал свой пост 15 лет. В пресс-службе заявили, что он ушел по собственному желанию.

Напомним, ранее стало известно об увольнении заместителя главы администрации по соцсфере Ивана Дзюбана.

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