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Политика17 декабря 2021 14:35

В Энгельсе уволен председатель комитета финансов

Свой пост оставил Дмитрий Лаврушин
Наталия Калинина
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Дмитрий Лаврушин

Дмитрий Лаврушин

В Энгельсе уволен председатель комитета финансов. 16 декабря от занимаемой должности был освобожден председатель комитета финансов Энгельсского муниципального района Дмитрий Лаврушин.

Чиновник занимал свой пост 15 лет. В пресс-службе заявили, что он ушел по собственному желанию.

Напомним, ранее стало известно об увольнении заместителя главы администрации по соцсфере Ивана Дзюбана.

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