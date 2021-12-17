Радаев выделил 7,2 млн рублей на витражи в центре им. Руслановой

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Распоряжением председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина Саратовскому областному центру им. Руслановой в областном центре выделено 7,2 млн. рублей.

Деньги пойдут на замену витражных окон в здании центра.

Распоряжение подписал Бусаргин, но в пресс-службе главы региона отметили, что сделано это по инициативе губернатора Валерия Радаева.

- В конце ноября глава региона вручил в центре им. Руслановой награды одарённым детям. Директор центра рассказал, что в здании был проведен текущий ремонт, однако требуется замена больших витражных окон. Валерий Радаев пообещал помочь в решении этого вопроса, - уточнили в пресс-службе губернатора.

Средства нашлись в резервном фонде правительства области.

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