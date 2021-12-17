Пробка на мосту

Сегодня вечером, 17 декабря, Саратов стоит в восьмибалльных пробках. Об этом информирует сервис «Яндекс.Пробки», но проблемы с движением видно и без него.

Пятница вечер, да еще и утренний снегопад… Сочетание этих факторов парализовало движение в городе. Пробки от 8 до 10 баллов наблюдаются по всему городу.

Стоит Навашина и объездные, СХИ, Стрелка. Невозможно доехать до Энгельса по старому мосту, пробка тянется далеко по Большой Горной и по Чернышевского.

На 50-лет Октября и Шехурдина также парализовано движение.

Везде пробки

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