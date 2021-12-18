В Саратовскую область пришли сильные снегопады

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 18 декабря.

В области облачно. Обещают осадки: снег, местами – сильный, мокрый снег, морось. Южный ветер сменит направление на юго-восточное, а потом – на северное. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 1 градуса тепла до 4 – холода. Местами туманы (до 500 м), гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ночью осадки будут менее интенсивными. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 3 до 8 градусов холода.

В Саратове сейчас -2°С. В течение дня температура не изменится, а ночью опустится до -4°С. Ветер северной четверти – 2-5 метров в секунду, редкие порывы – до 8 м/с. Пасмурно. Весь день будет идти снег.

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