Соединяющую два района дорогу в Саратовской области построили на треть и бросили. Продолжить ее планируют в следующем году, об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Речь идет о дороге «Комаровка - Асметовка» между Екатериновским и Петровским районами. В 2011 году ее начали стоить, успели проложить около 4,5 км. Остальная часть дороги осталась грунтовая.

- Мы радовались, что до Асметовки дорогу проложат, но ее так и не закончили, - жаловались местные жители. Им приходилось с трудом добираться до больницы, а также делать крюк через Сторожевку, чтобы попасть Петровский район. Теперь завершение дороги включено в рамки нацпроекта «Безопасные и кчественные дороги».

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