В Саратове наложили арест на недвижимость скрывавшегося от налогов проектировщика

В Саратове наложили арест на недвижимость скрывавшейся от налогов компании-проектировщика. Речь идет о 132 миллионах, недополученных государством. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Из подделанных компанией деклараций «исчезли» более 132 миллионов рублей. По имеющимся данным, в уклонении от уплаты налогов подозревается АО «Гипрониигаз».

Было возбуждено уголовное дело. На принадлежащие акционерному обществу здания и земельные участки наложен арест, их стоимость сопоставима с нанесенным ущербом. Об этом суд просил следователь. По имеющимся данным, речь идет о 25 объектах недвижимости, в том числе об офисе на проспекте Кирова.

Продолжается выяснение всех обстоятельств, связанных с уголовным делом.

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