В Саратовской области обнаружили семь очагов африканской чумы свиней. Четыре раза объявляли карантин по гриппу птиц, об этом сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов. Сейчас очаги заболевания уже устранены.

Карантин организовывали в Калининском, Вольском, Энгельсском и Воскресенском районах области.

- Все случаи африканской чумы свиней в регионе вызваны тем, что животных кормят отходами, - отметил Алексей Молчанов.

Также в 2021 году было зарегистрировано четыре случая гриппа домашней птицы. Сейчас карантин уже снят, очаги устранены. Проведена вакцинация 15 907 птицы. Всего в Саратовской области в 2021 году были вакцинированы более четырёх миллионов 4 животных и более 45 миллионов птиц.

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