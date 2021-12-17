Компанию из Балашова оштрафовали на полмиллиона за попытку подкупить полицейского, об этом рассказали в прокуратуре Саратовской области.
Инцидент произошел в апреле 2021 года. Сотрудник ООО «ЭкоТранс» предложил полицейскому закрыть глаза на нарушение компанией правил дорожного движения и получить за это деньги.
Правоохранитель не согласился и доложил обо всем начальству. В результате ООО «ЭкоТранс» оштрафовали на 500 тысяч рублей. Штраф компания уже заплатила.
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