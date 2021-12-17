Подозреваемого в мошенничестве прокурора и его брата суд в Саратове отправил под домашний арест

Бывшего прокуорора из Пугачевского района Саратовской области и его брата суд отправил под домашний арест на время следствия.

Мужчинам, один из которых ранее был прокурором, предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Об этом сообщили в региональном СУ СКР. В СКР сообщили также, что такая мера пресечения, как домашний арест, избрана по ходатайству следователя.

Напомним, мужчины требовали у местного предпринимателя деньги, намекая на возможность возбуждения против него уголовного дела.

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