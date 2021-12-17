Валерий Радаев встретился с дольщиками Саратова

Валерий Радаев и дольщики
Сегодня, 17 декабря, губернатор Валерий Радаев пообщался с обманутыми дольщиками в Саратове и поздравил участников долевого строительства ЖК «Победа» по адресу Усть-Курдюмская, 49а.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о решении проблемы по этому дому. Компенсацию получат 652 семей. На эти цели выделено более миллиарда.
- Решение нужно принимать системно, по каждому долгострою. Хочу поздравить дольщиков ЖК «Победа» с завершением ситуации. Сегодня обсудим вопросы, которые их беспокоят. Все пострадавшие должны как можно скорее получить обещанную компенсацию, — заявил Радаев. Отметим, что при поддержке фонда Дом.РФ в Саратове продолжается строительство нескольких домов.
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