В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и обкрадывала стариков

Объявление правоохранителей

В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и обворовывала стариков. Полиция полагает, что не все жертвы обмана обнаружены и просит пострадавших выйти на связь.

По версии следствия, 47-летняя женщина притворялась социальным работником, чтобы попадать в дома к пожилым людям и забирала себе их сбережения.

Уже установлено два таких случая, но пострадавших может быть больше. Тех, кто сам стал жертвой этой женщины или знает о пострадавших, просят обратиться по телефону 747-222 или 648-039.

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