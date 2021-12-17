В Саратове еще 10 человек получили травмы при падении на льду

В Саратове еще 10 человек пострадали от гололеда на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С полудня 16 декабря по 14.00 сегодняшнего дня, 17 декабря, еще 10 горожан получили травмы при падении на ледяных тротуарах и дорогах в Саратове и обратились в скорую помощь.

Как уточнили в минздраве региона, сегодня среди пострадавших 8 женщин в возрасте от 25 до 82 лет, и 2 мужчин 53 и 83 лет.

- Все в состоянии легкой и средней степени тяжести, одна из пострадавших от госпитализации отказалась, получив помощь на месте, - рассказали в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Напомним, после начала гололеда в течение 16 и 15 декабря в скорую помощь с различными травмами обратились 55 саратовцев.

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