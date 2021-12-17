Бабушка и ее четвероногий помощник

В Саратове собака помогла бабушке перейти через дорогу, необычным видео поделились в социальной сети очевидцы.

Сегодня, 18 декабря, в сообществе saratovteme в Инстаграм появилось видео, снятое на улице города. На нем видно, как бабушка с тростью пытается перейти дорогу на пешеходном переходе, но водители ее не пропускают. Пожилой женщине помогает собака: животное облаивает очередной автомобиль на дороге и тогда пенсионерке удается перейти.

- Тот случай, когда собака оказалась умнее водителей! – пишет автор поста.

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