Жителей Саратова приглашают на ярмарки «выходного дня»

Завтра, 18 декабря, в Саратове пройдут традиционные ярмарки «выходного дня». Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

Горожан ждут на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, рынке в Елшанке, а также в Заводском районе, на пересечении Пензенской и Томской.

С 8 утра до 16 часов дня саратовцы смогут приобрести мясо, молоко, яйца, овощи, картофель, хлебобулочные изделия, масло, сладости, колбасы, мёд и многое другое.

С вопросами по работе ярмарок можно обратиться на «горячую линию» минсельхоза по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (по будням).

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