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Происшествия17 декабря 2021 11:05

Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера за 10 тысяч

Преступник получил 21 год заключения
Наталия Калинина
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Житель Лысогорского района Саратовской области до смерти забил пенсионера за 10 тысяч, теперь он ожидает суда.

Преступление было совершено днем 13 апреля 2021 года в селе Невежкино. 47-летний местный житель был пьян и решил напасть на 91-летнего односельчанина, чтобы найти средства на выпивку. Он взял нож и пришел во двор к старику. Пьяный преступник стал угрожать ему, требуя отдать деньги. Пожилой мужчина отказался, тогда агрессор стал наносить ему удары ножом, ногами и руками. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Добычей разбойника стали всего 10 тысяч рублей. Забрав их, он сбежал с места преступления. Тело потерпевшего на следующий день обнаружил социальный работник.

Суд дал злоумышленнику 21 год лишения свободы. Пять лет он отбудет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии особого режима, об этом сообщает региональная прокуратура.

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