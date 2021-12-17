Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера за 10 тысяч

Житель Лысогорского района Саратовской области до смерти забил пенсионера за 10 тысяч, теперь он ожидает суда.

Преступление было совершено днем 13 апреля 2021 года в селе Невежкино. 47-летний местный житель был пьян и решил напасть на 91-летнего односельчанина, чтобы найти средства на выпивку. Он взял нож и пришел во двор к старику. Пьяный преступник стал угрожать ему, требуя отдать деньги. Пожилой мужчина отказался, тогда агрессор стал наносить ему удары ножом, ногами и руками. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Добычей разбойника стали всего 10 тысяч рублей. Забрав их, он сбежал с места преступления. Тело потерпевшего на следующий день обнаружил социальный работник.

Суд дал злоумышленнику 21 год лишения свободы. Пять лет он отбудет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии особого режима, об этом сообщает региональная прокуратура.

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