Лучшая елка Саратова

Саратовцы любят главную елку города и ломают елки во дворах. На сегодня, 18 декабря, КП-Саратов подводит итоги опроса, проведенного в Инстаграм по поводу главной елки города.

Согласно результатам голосования, большинству горожан искусственная елка на Театральной площади нравится: 77 процентов, опрошенных оценили ее положительно, а всего 23 были против. В исследовании приняли участие почти 400 человек. Напомним, главная елка города обошлась Саратову почти в восемь миллионов рублей. В этом году она будет искусственной.

Результаты голосования КП

Вместе с тем елочкам поменьше в Саратове везет меньше. По адресу Огородная, 157 некультурные горожане сломали елку. Как пишет саратовчанка в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, УК поставила во дворе елку, чтобы 19 числа дети могли провести вокруг нее праздник. До веселья елка не дожила.

А вот елке из Заводского не повезло

- В субботу хотели наряжать. Ночью её уже сломали, - пишет горожанка.

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