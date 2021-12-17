Лучшая елка Саратова
Саратовцы любят главную елку города и ломают елки во дворах. На сегодня, 18 декабря, КП-Саратов подводит итоги опроса, проведенного в Инстаграм по поводу главной елки города.
Согласно результатам голосования, большинству горожан искусственная елка на Театральной площади нравится: 77 процентов, опрошенных оценили ее положительно, а всего 23 были против. В исследовании приняли участие почти 400 человек. Напомним, главная елка города обошлась Саратову почти в восемь миллионов рублей. В этом году она будет искусственной.
Результаты голосования КП
Вместе с тем елочкам поменьше в Саратове везет меньше. По адресу Огородная, 157 некультурные горожане сломали елку. Как пишет саратовчанка в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, УК поставила во дворе елку, чтобы 19 числа дети могли провести вокруг нее праздник. До веселья елка не дожила.
А вот елке из Заводского не повезло
- В субботу хотели наряжать. Ночью её уже сломали, - пишет горожанка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.