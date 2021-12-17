Житель Саратова получил 12 лет за совращение пятилетней девочки

Пожилой житель Саратова получил 12 лет строго режима за совращение пятилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе. С 1 по 5 декабря 2020 года ребенок был в гостях у бабушки. Оставшись с девочкой наедине, 57-летний сожитель пожилой женщины, начинал приставать к ней. Вернувшись домой, девочка рассказала о случившемся отцу. Родители обратились в полицию.

Подсудимый вину не признал, но суд смог ее доказать и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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